Usipa realiza entrega de agasalhos da Campanha Aquece e Alonga

Na última semana, a Gerência de Esportes da Usipa, em conjunto com os departamentos esportivos, realizou a entrega das roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho: Aquece e Alonga, lançada em abril. As peças foram recolhidas em dois pontos de coleta: na Usipa e no RIC (Recanto Ideal Clube), a unidade II da Usipa. As instituições assistidas pela campanha foram o Lar dos Idosos, no Bom Retiro e Comunidade Cordeiro de Deus, no Centro de Ipatinga e Paróquia de Santana, em Santana do Paraíso.

“Foram arrecadadas mais de 1000 peças, doadas por atletas, familiares e amigos, que abraçaram nosso projeto, trazendo assim, mais calor para os necessitados nesse inverno tão rigoroso”, afirmou o gerente de Esportes, Josias Alves, enaltecendo a parceria com a Lavanderia Classic, responsável pela higienização das roupas.

O tema da campanha tem inspiração no esporte. Aquecer e alongar são dois exercícios físicos básicos para todas as modalidades esportivas. Aquecer o corpo significa se movimentar para que o sangue corra com mais rapidez, alimentando os músculos que, por sua vez, precisam ser alongados para não sofrerem lesões.