Usipa realiza Festival de Aniversário neste sábado

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa fez 62 anos na última terça-feira (23), com uma história de sucesso e destaque na região. Para celebrar a data, a Gerência de Esportes, junto aos departamentos esportivos, promoverá neste sábado (27), o Festival de Aniversário, diversas atividades esportivas e recreativas para sócios e visitantes, de 8h às 11h, nas quadras e campos do clube.

Durante o evento serão ofertados ao público torneios relâmpagos de futebol, vôlei, aulões e muito mais. O evento será abeto ao público e, para participar, basta vir até a Usipa no horário programado.

Para o gerente de Esportes, Josias Alves, “esta é uma oportunidade única de homenagear a trajetória de sucesso da Usipa, tanto na área social quanto no esporte, e oferecer ao público do Vale do Aço uma programação especial junto aos nossos departamentos. Será um evento com muita alegria e preparado com muito carinho por todos nós”.

Segundo a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete Andrade, a programação seguirá todos os protocolos de segurança e saúde. “Vamos abrir ao público respeitando as normas. Todos deverão usar máscaras e manter o distanciamento recomendado. Temos álcool em gel disponível em diversos pontos do clube e aferimento de temperatura na portaria”, frisou.

PROMOÇÃO

Além do Festival de Aniversário, a Usipa também lançou uma promoção para novos sócios. Até este domingo (28), ao realizar a matrícula para sociedade no clube ou para prática de esportes, a primeira mensalidade será paga somente em março com preço promocional. Para saber mais sobre a promoção o telefone é o (31) 3801-4350.