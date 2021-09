Vale do Aço faz manifestação por direitos constitucionais e voto auditável nesta terça

Liderados por 10 grupos de patriotas, parte da população da Região Metropolitana do Vale do Aço participa da manifestação que será realizada nesta terça-feira, 7 de setembro. Os manifestantes apoiarão e darão suporte ao movimento caminhoneiros no protesto que reivindica o retorno do Brasil ao Estado de Direito constitucional e a contagem pública dos votos. A concentração está prevista de 10h às 14h, na BR-381, no Bairro Horto, em Ipatinga.

A pista do trecho da rodovia no sentido de Belo Horizonte, será fechada para o evento nas proximidades da Caixa Econômica Federal. Os veículos que seguirem no sentido à Belo Horizonte, serão desviados próximo ao Posto Central para percorrerem um trajeto sinalizado pelas ruas do Bairro Horto. Nas proximidades da InterTV dos Vales, os motoristas retomarão à BR-381.

DEMAIS EVENTOS

Segundo o jornalista Joel Souto, um dos coordenadores da manifestação, “vários ônibus já partiram de Ipatinga neste domingo com patriotas de toda a região para Brasília, para grande concentração no DF. No Vale do Aço, estão sendo iniciadas 24h de vigílias nas igrejas cristãs, jejuns coletivos e orações pela Pátria”.

Nesta terça-feira (7), haverá carretas, motociatas, bicicletadas e cavalgadas partindo às 8h do local da Feira do Canaã, em Ipatinga; Praça do Polivalente, Coronel Fabriciano; Praça 1º de Maio, Timóteo; Praça da Matriz e Avenida Carlos Landaeta (Cidade Nova), em Santana do Paraíso; Praça da Matriz, Belo Oriente; Av. Principal (próximo ao BB), Ipaba; Praça Central, Periquito; em direção ao Bairro Horto, onde, às 10h30 se encontrarão com os demais manifestantes no local da concentração cívica.

PARALISAÇÃO

Na região, o movimento prevê manifestação popular com a interrupção a partir das 6h da próxima terça-feira (7), das BR-381 e 458, por tempo indeterminado. Nas primeiras 72h da paralisação das rodovias terão acesso apenas veículos pequenos e ônibus. Se não forem atendidas em Brasília as reivindicações depois deste prazo, o trânsito só será permitido a viaturas de emergência (bombeiros, ambulâncias, viaturas policiais e caminhões de transporte de oxigênio medicinal e medicamentos). Dentro das cidades, haverá o fluxo normal de veículos.

ABASTECIMENTO

Os líderes regionais dos caminhoneiros presentes na reunião realizada na noite da última quinta-feira, em Ipatinga, anteciparam aos grupos de patriotas que poderá haver desabastecimento de combustível e alimentos, em todo o país, se a pauta de reivindicações não for logo atendida. Os caminhoneiros recomendam à população fazer provisão de alimentos e abastecerem logo seus veículos.

DOAÇÃO

Os organizadores solicitam que os manifestantes levem para o local da concentração, alimentos não perecíveis, que serão recolhidos pela Capelania do Vale do Aço e distribuídos entre os caminhoneiros para seu sustento durante o protesto. Além disso, será dado o suporte de água e banheiros para os caminhoneiros durante todo período que durar a paralisação.

Novamente, Ipatinga será o centro da manifestação regional