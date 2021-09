Vale do Aço vai às ruas por liberdade, no Dia da Independência

Líderes de 10 grupos de patriotas do Vale do Aço acertaram os últimos detalhes do planejamento para a manifestação da ser realizada na próxima terça-feira, 7 de setembro, que reivindica o retorno do Brasil ao Estado de Direito constitucional e a adoção do voto eletrônico auditável. O movimento apoiará e dará suporte local à iniciativa dos caminhoneiros.

Uma concentração na BR-381, no Bairro Horto, em Ipatinga, reunirá manifestantes da Região e do Colar Metropolitano do Vale do Aço.Neste domingo, dia 5, partem de Ipatinga, os ônibus fretados levando patriotas do Vale do Aço para megamanifestação de Brasília.

COMO SERÁ A PARALISAÇÃO

Na região, o movimento prevê manifestação popular com a interrupção a partir das 6h da próxima terça-feira (7), das BR-381 e 458, por tempo indeterminado, com acesso nas primeiras 72 horas de apenas veículos pequenos e ônibus. Ainda na terça-feira, haverá carretas, motociatas, bicicletadas e cavalgadas partindo de vários bairros de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso em direção ao Bairro Horto. Em uma das pistas da BR-381, o trânsito será fechado para a concentração no trecho entre a Brasauto e a Caixa Econômica Federal, com pronunciamentos e apresentações artísticas e musicais.

No dia 8, haverá o acompanhamento do pedido de impeachment, direto de Brasília. No dia 10, haverá a paralisação total dos caminhoneiros por tempo indefinido, se a pauta de reivindicações não for atendida. A partir de então, somente será permitida a passagem pelos bloqueios de viaturas policiais, ambulâncias e caminhões de transporte de oxigênio. Dentro das cidades, haverá o fluxo normal de veículos.

Os líderes regionais dos caminhoneiros presentes na reunião realizada na noite desta quinta-feira, em Ipatinga, anteciparam aos grupos de patriotas que poderá haver desabastecimento de combustível e alimentos, em todo o país, se a pauta de reivindicações não for logo atendida. Os caminhoneiros recomendam à população fazer provisão de alimentos e abastecerem logo seus veículos.

COBERTURA REGIONAL

O portal Carta de Notícias fará a cobertura, com flashes da manifestação em Ipatinga. Circula rumores que as redes sociais não irão permitir notícias e posts sobre as manifestações.Reunião definiu as ações de apoio aos caminhoneiros

