Veto ao projeto que prevê homem usando banheiro feminino chegou à ALMG

O plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu na última terça-feira (21) o veto do governador Romeu Zema (Novo) ao projeto que pretende multar empresas e estabelecimentos cujos gerentes ou dirigentes tentem impedir que um homem use o banheiro feminino. Na mensagem, o governador alega que a “abertura semântica” não permitiria a real aplicação da lei e que o texto não fixa “parâmetros seguros” para a imposição de multas, ensejando insegurança jurídica na imputação.

Como o projeto afeta diretamente a privacidade e intimidade das mulheres nos banheiros de igrejas e espaços religiosos, centenas de lideranças do Vale do Aço estão mobilizadas para que os deputados mantenham o veto do governador.

“Mobilizamos pelo veto e estamos mobilizados pela sua manutenção em plenário”, assegurou o pastor Geraldo Frederico, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Timóteo e Outros (Comento).