Vigilância Sanitária de Ipatinga promove curso para vendedores de alimentos da Feirarte

Por iniciativa da Prefeitura de Ipatinga, aconteceu nesta quarta-feira (18), no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), no bairro Veneza, um curso sobre normas de Vigilância Sanitária para orientação de vendedores de produtos alimentícios que atuam nos fins de semana na Feirarte – Feira de Artes e Artesanatos, no Parque Ipanema.

Durante o treinamento foi apresentado um amplo protocolo a ser cumprido para atender a exigências técnicas de Vigilância Sanitária. Na ocasião, os feirantes tiveram acesso a alguns problemas detectados por fiscais municipais em visita feita no último domingo, 15 de agosto. Além de artesanatos, a Feirarte envolve atrações musicais e de gastronomia.

“Por questões de saúde pública, o objetivo é orientar as pessoas que atuam com venda de alimentos na Feirarte acerca de todos os cuidados a serem tomados, uma vez que o espaço está se tornando cada dia mais tradicional nos fins de semana do ipatinguense, com natural aquecimento do consumo. Por isso tivemos a preocupação de fazer uma visita técnica anterior, para verificar o funcionamento das atividades do gênero. Foram verificadas algumas práticas inadequadas e na manhã desta quarta-feira (18) aplicamos o curso, apontando regras básicas a serem seguidas por cada um deles”, explicou o gerente de Vigilância Sanitária no município, Luciano Rena.

Athos Paiva, presidente da Feirarte, reconheceu a importância da capacitação. “Para nós é muito importante este tipo de orientação, uma vez que temos muitos trabalhadores do ramo nos fins de semana e hoje todos estiveram presentes para aprender sobre manuseio, limpeza e organização dos alimentos. Quero agradecer a todos os profissionais da Prefeitura que dedicaram seu tempo para estes esclarecimentos e nos possibilitaram tal aprendizado”, concluiu.

Para se somar a esta capacitação, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) adianta que está sendo elaborado um material impresso contendo diversas legislações existentes no país, a ser disponibilizado aos feirantes para melhoria dos padrões de atendimento ao público.