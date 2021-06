Vigilância Sanitária de Timóteo lança concurso para escolher mascote

A Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, por meio da coordenação de Vigilância Sanitária (VISA), promove entre os dias 2 de julho e 5 de agosto um concurso de desenho para a escolha do mascote da Vigilância Sanitária. A ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O tema do concurso é “Vigilância Sanitária: um caminho para a prevenção contra os riscos à saúde humana!”. A criação do mascote visa reforçar e dar maior representatividade para as ações informativas e educativas da Vigilância Sanitária no município.

O objetivo da iniciativa é estimular o desenvolvimento das habilidades artísticas e criativas dos alunos matriculados no 6º e 7º anos das escolas públicas e privadas de Timóteo, público alvo do concurso, associando a importância do serviço de Vigilância Sanitária para a saúde pública.

A publicação do edital está programada para o próximo dia 2 com a respectiva abertura das inscrições pelo site da Prefeitura de Timóteo em https://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial.

As escolas poderão se inscrever pelo site oficial da prefeitura, por meio de um formulário disponibilizado no ícone “Formulário de Inscrição para concurso de desenho VISA”, a ser disponibilizado entre as 12h do dia 2 de julho às 18h do dia 6 de julho. As escolas vão selecionar cinco desenhos em uma seleção interna e protocolar o envelope lacrado com os desenhos escolhidos, devidamente identificados (conforme Anexo III do edital), no setor de Vigilância Sanitária localizado à Praça 29 de Abril, nº 198, 3º andar, Centro Sul até o dia 21 de julho, no Horário: 9h às 18h.

O regulamento estabelece os seguintes critérios para a escolha do melhor desenho: criatividade sobre o trabalho preventivo e educativo em vigilância sanitária; originalidade (desvinculação de outros mascotes e/ou marcas existentes); comunicação (transmissão da ideia de maneira objetiva); aplicabilidade (cores, dimensões, fundos e leveza da informação visual); caracterização de pertencimento à cultura local e ambientação natural; e fidelização ao tema proposto.

A comissão julgadora fará a avaliação dos desenhos enviados pelas escolas no período de 22 a 28 de julho. O prêmio para o primeiro colocado será um Tablet que será anunciado no dia 5 de agosto.