O Centro de Memória Usiminas, inaugurado em Ipatinga no mês de outubro, recebeu recentemente uma visita especial. Conceição Soares, esposa do ex-presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, esteve no local acompanhada do pastor Antônio Rosa, da Igreja Assembleia de Deus de Ipatinga, e se surpreendeu com o novo legado da companhia para o Estado de Minas Gerais e para o país.

“Fiquei muito emocionada em ver esse sonho realizado. Um projeto grandioso e de muita utilidade para a comunidade. Um espaço rico de preservação da história e da memória”, salientou.