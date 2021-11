O VOU (Voluntários Usiminas) completou neste mês de novembro um ano de atividades conectando pessoas e contribuindo com as comunidades onde a Usiminas está presente. Desde a sua criação, cerca de 750 colaboradores e colaboradoras de todas as empresas Usiminas, Fundação São Francisco Xavier, Previdência Usiminas e Instituto Usiminas estão reunidos na plataforma do VOU dispostos a fazer a diferença na vida das pessoas.

O voluntariado já faz parte da história e do espírito da equipe Usiminas há muitos anos. Com a criação do VOU, a companhia busca potencializar as ações de transformação, facilitando a conexão entre os voluntários e projetos por meio de uma plataforma digital e redirecionando algumas iniciativas, para potencializar os resultados do voluntariado.

Nesses 365 dias, 42 ações foram realizadas em nove cidades, localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. No total de atendimentos, foram mais de 1.200 horas dedicadas ao voluntariado, sendo 2.100 pessoas assistidas, de 39 organizações e projetos sociais. Além, da mobilização dos voluntários para 264 bolsas de sangue doadas, 590 mudas plantadas e seis mil itens doados.