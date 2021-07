Voluntários Usiminas promovem ação em apoio a asilos de Ipatinga

Os asilos de Ipatinga estão precisando de apoio para manter os estoques de leite. As instituições consomem em média 12 litros de leite por dia e, no período de frio, o consumo aumenta. Para garantir o suprimento aos moradores dessas instituições, os Voluntários Usiminas de Ipatinga convidam a comunidade a participar da troca solidária de mudas que será promovida nos dias 5 e 6 de julho, segunda e terça-feira.

O grupo irá trocar uma muda de árvore ornamental ou frutífera, cultivadas no Viveiro de Mudas da Usiminas, por um litro de leite. A ação será realizada das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, no estacionamento localizado na Portaria 3 (DOAP/Bom Retiro).

Mesmo quem não tiver interessado na troca, pode contribuir com as entidades levando a doação do leite até o local.

ARTE SOLIDÁRIA

Ao longo do mês de junho, o Circuito Comunidade, promovido pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas, também realizou trocas solidárias ao longo das apresentações itinerantes. Ao todo, foram arrecadados 320 kg de alimentos não perecíveis, 46 itens de produtos de limpeza e 20 caixas de leite. Os donativos foram entregues ao Lar Paulo de Tarso, Lar da Divina Providência, Projeto Missão e Paz, o Naemc e a Fazenda Água Viva.