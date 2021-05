No vídeo deste domingo (9), o jornalista e diretor do CARTA DE NOTÍCIAS, William Saliba, repercutiu a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o voto impresso. Em declaração a apoiadores, Bolsonaro disse que “sem voto impresso não haverá eleição em 2022, caso o sistema eleitoral continue sem a possibilidade de auditar os votos”.

Assista o vídeo: