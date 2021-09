Vulcão na África pode gerar grande tsunami na Bahia

Um vulcão nas Ilhas Canárias, no litoral da África, ficou em estado de alerta para uma erupção e tem preocupado oceanógrafos brasileiros. O motivo se dá porque, segundo os especialistas, uma erupção explosiva poderia causar um tsunami que atingiria o Brasil, afetando a costa do Nordeste.

O alerta, que tem quatro níveis, está no segundo, onde pede alerta e vigilância no monitoramento da atividade vulcânica e sísmica.

Um comunicado foi divulgado pelo Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias (Pevolca) e destaca que o processo é contínuo e pode ter uma rápida evolução em curto prazo.

Em Salvador, por exemplo, uma onda de cerca de cinco metros seria capaz de alagar e destruir toda a Cidade Baixa. Região da Cidade Alta ou de morros, a exemplo do bairro de Brotas, poderiam ter chance de não serem atingidas.

TSUNAMI

Ocorrendo uma erupção explosiva, a onda de choque provocaria a formação de tsunamis que atingiriam todo o Atlântico, do Estados Unidos ao sul do Brasil. As áreas mais atingidas seriam o Caribe, Golfo do México e Nordeste brasileiro, que experimentaria ondas de até cinco metros de altura. Um vídeo simula como seria a chegada das ondas ao litoral brasileiro. Veja abaixo.

Esse vulcão é considerado a chance mais real do Brasil ser atingido por um tsunami, explica o oceanógrafo Carlos Teixeira, professor da Universidade do Ceará (UFC).

“Após a erupção, as ondas chegariam ao litoral brasileiro em apenas seis horas. Por isso, a preparação para um tsunami precisa ser feita com bastante antecedência para dar tempo de evacuar toda a população. Se não, o banhista vai estar no Porto da Barra e será surpreendido pela onda gigante”, explica o professor.

Uma onda de 5 metros, por exemplo, seria capaz de alagar e destruir basicamente toda a Cidade Baixa. O Mercado Modelo ficaria quase submerso e apenas as áreas da Cidade Alta ou de morros, como Brotas, passariam ilesas. As informações são do Correio24horas.

Com informações iBahia