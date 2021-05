WhatsApp: novas regras do app passam a valer neste sábado

Envolta em muita polêmica desde que foi anunciada no início deste ano, a mudança na política de privacidade do WhatsApp passará a valer a partir deste sábado (15). A controversa alteração das regras da plataforma do Facebook estava marcada inicialmente para 8 de fevereiro deste ano, mas foi adiada para o dia 15 de maio após muita discussão sobre o tema nas redes.

Na prática, o Facebook declarou que as novas condições “permitirão o compartilhamento de informações adicionais entre WhatsApp e Facebook e outros aplicativos como Instagram e Messenger”. Isso inclui dados do perfil, mas não o conteúdo das mensagens, que seguem sendo encriptadas, de acordo com a empresa.

O barulho criado pela mudança foi motivado principalmente pelo fato de que ela é obrigatória para os usuários que desejarem continuar utilizando o serviço. Tal fato, inclusive, chamou a atenção de diversas autoridades regulatórias pelo mundo, que chegaram a questionar a legalidade da alteração.

De acordo com o WhatsApp, as mensagens não poderão mais ser lidas ou enviadas, tampouco as ligações estarão acessíveis após o prazo mencionado pela plataforma, caso o usuário não concorde com os novos termos. Depois do dia 15 de maio, o usuário que não aceitar as mudanças poderá apenas receber chamadas, ler notificações ou aceitar o contrato no app.

CONCORRÊNCIA GANHA ESPAÇO COM POLÊMICA

Quando as notícias sobre a alteração da política de dados do WhatsApp surgiram no início deste ano, os reflexos no mercado foram visíveis e fizeram muitas pessoas abandonarem o tradicional app e migrar para concorrentes. A plataforma de dados Sensor Tower apontou que mais de 100 mil pessoas chegaram baixar o Signal, app indicado por Elon Musk, no início deste ano.

O Telegram, por sua vez, consolidou-se ainda mais como o principal concorrente do WhatsApp e registrou mais de 2 milhões de downloads apenas nos primeiros dias de 2021.

