WR Construtora abre vagas para contratação de novos profissionais

Com 15 anos no mercado e mais de 30 empreendimentos lançados, a WR Construtora segue em plena expansão em 2021, com canteiros de obras no Vale do Aço e em Governador Valadares. Por isso, a empresa está contratando profissionais com experiência para as funções de Carpinteiro, Armador e Servente de Pedreiro.

As vagas são para as obras em Ipatinga. Os interessados podem se inscrever no processo de seleção por e-mail, enviando o currículo para o endereço recrutamento@wrconstrutora.com.

No assunto do e-mail, é necessário que o candidato coloque ainda o nome da função que tem interesse (Carpinteiro / Servente / Armador). Os currículos podem ser entregues até o dia 30 de janeiro.