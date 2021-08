WR Construtora é homenageada pela Câmara Municipal de Ipatinga

A WR Construtora foi homenageada nessa terça-feira (10), com Moção de Aplausos concedida pela Câmara Municipal de Ipatinga. O quadro com o reconhecimento foi entregue ao diretor executivo da construtora e da Giganet, Wallace Barreto Simão, pelas mãos do vereador José dos Santos Reis, o Zé Terez.

“Esse reconhecimento é motivo de muito orgulho e gratidão a Deus pela história que construímos. Ao longo desses 15 anos, já são mais de 2.500 unidades residenciais e comerciais lançadas em 34 empreendimentos com a marca WR. O que só eleva a nossa responsabilidade com a sociedade, com a nossa Ipatinga e o nosso compromisso de fazer melhor, com qualidade, sempre”, agradece Wallace.

A Moção de Aplausos é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de homenagear este trabalho, valorizando suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

“Há anos vemos o belo trabalho que o Wallace, à frente da WR Construtora, faz em Ipatinga. Um nome que muitos amigos já me propuseram e, por isso, decidi indicá-lo para a Moção de Aplausos”, conta Zé Terez. “O nome passou por uma sabatina da Câmara. Todos os vereadores participam de uma votação e o resultado foi unânime para realizarmos essa homenagem” conclui o vereador.