WR Construtora entrega edifício mais alto do Leste de Minas

A marca de excelência da WR Construtora alcança um novo patamar no mercado da construção civil do Vale do Aço, em um empreendimento exuberante. Nesta semana, a empresa realiza a entrega das chaves dos 82 apartamentos do Vinhedo Residence, sua mais recente obra entregue, localizado na rua Tiradentes, 167, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga.

Construído em tempo recorde, em apenas 31 meses, esse gigante passa também a se destacar por outro feito. O Vinhedo é agora o edifício entregue mais alto da região Leste de Minas Gerais, com 26 andares. “Este é um momento de enorme alegria pra nós, de gratidão a Deus e de agradecimento a cada um dos nossos valentes, que se empenharam nessa obra. Apesar dos desafios enfrentados em um ano de pandemia, a gente se orgulha de concluir o empreendimento em tempo recorde e com a marca de qualidade e excelência da WR”, destaca Wallace Barreto Simão, diretor executivo da construtora.

Com apartamentos de 2 e 3 quartos, o Vinhedo abre suas portas com Hall decorado, Espaço Gourmet, Academia, Sala de Jogos, Sauna e Ducha, Pomar, 3 modernos elevadores, 3 pisos de garagem com 2 vagas para cada apartamento, gás canalizado, medição individual de água e energia elétrica e espaço técnico para fácil instalação de ar condicionado. Além disso, todo o mobiliário das áreas comuns foi comprado e entregue pela empresa como cortesias aos clientes.

A WR Construtora valoriza ainda seu papel social junto à comunidade. O amplo projeto paisagístico no entorno do Vinhedo contempla também mais de 130 metros de calçada construída até o final da rua Tiradentes, com concreto e meio fio. Dezenas de novas árvores plantadas completam o cenário, ajudando no reflorestamento e na revitalização de uma área antes depreciada.

Outra ação assumida e realizada pela empresa, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, foi a construção da rotatória do bairro Cidade Nobre, em 2018, como medida compensatória pelos impactos do novo empreendimento. “Esse é o nosso jeito de trabalhar, buscando fazer e entregar sempre algo mais aos parceiros e a comunidade. Buscando encantar os nossos clientes da melhor maneira possível. Esse é o Padrão WR de qualidade”, completa Wallace Barreto Simão.