WR Construtora ergue prédio mais alto do Brasil em estrutura monolítica

O prédio mais alto do Brasil em estrutura monolítica está aqui, em Ipatinga, e é da WR Construtora. Com paredes feitas totalmente em concreto, o Iguaçu Nobre, erguido entre os bairros Iguaçu e Cidade Nobre, alcançou nesta semana sua 25ª e última laje. Um feito para posicionar o Vale do Aço como destaque nacional na construção civil.

Construído em apenas cinco meses, com o sistema Lumiform da SH, um sistema de painéis fabricados com perfis especiais de alumínio e forrados com placas de alumínio, de montagem manual, seguindo a Norma 16.055 em Parede de Concreto, o empreendimento tem 73 m de altura. E, em breve, ganhará ainda uma nova torre, bem ao lado, o Iguaçu Nobre II, também com 25 pavimentos. No total, serão 200 unidades habitacionais no local.

“O maior desafio de uma obra alta é o alinhamento vertical, convencionalmente chamado de prumo. A grande parte das obras em parede de concreto moldado no local é baixa, que não torna esse assunto relevante. Porém, quando passamos para um patamar de 25 pavimentos, é preciso acompanhar de perto para que o acumulo de desaprumo não gere problemas estruturais. É por isso que o Iguaçu Nobre se tornou um grande case de sucesso’’, destaca Daniel Leopoldo, supervisor comercial da SH Indústria.

A parceria entre a construtora e o suporte técnico dessa tecnologia é outro diferencial. “Somos movidos pela inovação e o nosso fornecedor abraçou o nosso desafio, nos dando suporte com visitas mensais na obra e mantendo contato semanal com a equipe de engenharia, para verificar as medições de cada concretagem”, explica Wallace Barreto Simão, diretor da WR Construtora.

Não por acaso, esse sistema construtivo com paredes de concreto garante mais qualidade e um ganho de até 85% na produtividade da construção. Lajes e paredes são concretadas numa única etapa, graças a montagem e desmontagem rápida das estruturas a cada andar, que é feita de forma manual, sem necessidade de mão-de-obra especializada. Os painéis são leves e de fácil manuseio. Sem rebites e com emendas na face que faz contato com o concreto, permitem um acabamento perfeito.

OUTRA VANTAGEM

Com paredes super-resistentes de concreto, o projeto do Iguaçu Nobre elimina a necessidade de colunas e pilastras. Isso otimiza espaços de corredores, halls e apartamentos, deixando os 54m² de cada unidade bem distribuídos e ventilados, entre sala, cozinha, banheiros e quartos. “Este é, sem dúvidas, um marco na engenharia do país, mas, sobretudo, um marco de superação e investimento em tecnologia da WR Construtora”, resume Wallace Barreto Simão.