WR ergue em Valadares o novo prédio mais alto do Brasil em estrutura monolítica

Mais um recorde para a construção civil do Leste de Minas Gerais. Governador Valadares agora é a cidade do Ibituruna Tower, o novo prédio mais alto do Brasil em estrutura monolítica, executado pela WR Construtora. Com paredes feitas totalmente em concreto, sem tijolos, o edifício que acaba de receber sua 28ª e última laje supera o Iguaçu Nobre, em Ipatinga, outro prédio construído pela empresa utilizando a mesma tecnologia.

De frente para o pico que dá nome ao cartão postal mais famoso da cidade, o Ibituruna Tower possui 83 metros de altura, com quatro apartamentos em cada um de seus 28 andares, num total de 112 unidades. Todas com dois quartos, suíte e varanda, e já vendidas na planta, antes mesmo do início das obras.

RECORDE

Recorde em altura – pois, passa a ser o mais alto também em comprimento na região Leste do estado – e em velocidade. Foram exatos apenas 136 dias de trabalho do primeiro ao último pavimento, utilizando um sistema de fôrmas especiais de alumínio. Nesse processo, lajes e paredes são concretadas numa única etapa, graças a montagem e desmontagem rápida das estruturas a cada andar, que é feita de forma manual, sem necessidade de mão-de-obra especializada. Os painéis são leves e de fácil manuseio. Sem rebites e com emendas na face que faz contato com o concreto, permitem um acabamento perfeito.

Não por acaso, esse sistema construtivo com paredes de concreto garante mais qualidade e um ganho de até 85% na produtividade da construção. “A gente sonhou e enxergou que era possível. E graças a inovação e a tecnologia aprimorada pela WR, em construção com paredes feitas totalmente em concreto, hoje, alcançamos o topo dessa jornada. É por isso que celebramos esse feito com Valadares, com muita gratidão a Deus e aos mais de 110 valentes empenhados aqui nesse canteiro de obras”, comemora Wallace Barreto Simão, diretor da WR.

OUTRA VANTAGEM

Com paredes super-resistentes de concreto, o projeto do Ibituruna Tower, em Governador Valadares, e do Iguaçu Nobre, em Ipatinga, elimina a necessidade de colunas e pilastras. Isso otimiza espaços de corredores, halls e apartamentos, deixando os 54m² de cada unidade bem distribuídos e ventilados, entre sala, cozinha, banheiros e quartos. “Este é, sem dúvidas, um marco na engenharia do país, mas, sobretudo, um marco de superação e investimento em tecnologia da WR Construtora”, resume Wallace.