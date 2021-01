Xuxa anuncia saída da RecordTV e revela que vai deixar o Brasil

Após cinco anos na RecordTV, a apresentadora Xuxa Meneghel confirmou sua despedida da emissora e revelou que pretende deixar o Brasil. Em entrevista a Carolina Ferraz, no Domingo Espetacular desse domingo (10), a artista disse que está fazendo planos para se mudar para a Itália.

“Eu estou me despedindo da minha casa (RecordTV)… Eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O Dancing Brasil foi um dos programas mais bonitos da minha carreira… Essa casa em que você (Carolina Ferraz) está e que me acolheu por cinco anos… Eu nunca me despedi com tanta dor”, externou a apresentadora.

Xuxa declarou que já está buscando opções de casas na Toscana e explicou o motivo por que ela optou pelo país.

“Estou vendo a Toscana. Vi algumas casas já lá. A minha filha (Sasha) gosta muito da Itália. A gente tem cidadania italiana. Então, acho que tem essa grande possibilidade… Dentro de um ano devo ir, no máximo dois”, disse.

O contrato de Xuxa com a emissora de Edir Macedo terminou em dezembro de 2020. Uma aparente reaproximação entre a loira e a Rede Globo, com direito à entrevista ao Fantástico e ao Pedro Bial, gerou a expectativa de que ela retornasse à equipe de Roberto Marinho. Entretanto, o recente corte da atriz da reprise de As Brasileiras (2012), veiculada pelo Canal Viva, deixou claro que a volta de Xuxa para a Rede Globo não aconteceria.

No entanto, antes de mudar-se para a Itália, Xuxa garante que concluirá as gravações de seus projetos de 2021. A artista está investindo em um documentário sobre sua carreira e num longa-metragem de ficção.

Com informações do Pleno.News