Zezé Di Camargo se oferece para participar de disco de Sérgio Reis

O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para manifestar apoio a Sérgio Reis, após a desistência de alguns convidados e se ofereceu para participar do próximo disco do sertanejo. Roger, vocalista da banda Ultraje a Rigor e a cantora Paula Fernandes também demonstraram apoio ao cantor sertanejo Sérgio Reis.

“Sergião, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece você é um homem do bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem. Bem pra música sertaneja, pras pessoas que mais necessitam”, iniciou Zezé em uma série de vídeos publicado no Instagram.

“E se realmente aconteceu isso de alguns artistas cancelarem a participação do seu DVD, eu me colocarei aqui à disposição. Eu quero participar, cantar uma música com você”.

“E deixo um recado também pra meus amigos sertanejos. É hora de a gente pegar o Serjão e colocar no colo, que nem ele colocou muita gente”.

“Quando a música sertaneja precisava de apoio, que era menosprezada, o Sérgio Reis deixou uma carreira lá que ele tinha vitoriosa na Jovem Guarda e virou um cantor sertanejo. Desde então, vestiu a indumentária do sertanejo, e sempre está conosco”.

Após a publicação de Zezé, a dupla João Bosco e Vinícius também se colocou a disposição para gravação, comentando um post nas redes sociais.

“O Sérgio Reis já nos deu a honra de gravar conosco no CD Estrada de Chão. Então, nos colocamos à disposição pra gravarmos quando e onde você quiser. Você que manda”, disse a dupla.