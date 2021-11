Na última terça-feira (9), aconteceu a renovação do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, assinado em 2019, entre o Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) e a Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava). A parceria iniciada em 2017 garante, pelo quinto ano consecutivo, o prosseguimento do Programa de Reabilitação da Fauna sem Lar.

O programa é uma ação conjunta entre o Cebus, a Arpava, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Promotoria de Meio Ambiente de Ipatinga. “Para a Arpava, o acordo é de suma importância para o equilíbrio da fauna silvestre na região”, explica o presidente da Arpava, Júlio Maria Gomes.

O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira auxilia no desenvolvimento de algumas atividades do Cebus. “O repasse de verba vindo da Promotoria de Ipatinga proporciona ao Cebus seguir no trabalho de resgate e tratamento de animais silvestres e a devolução dos mesmos à natureza sempre que possível”, comenta o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo.

A renovação do convênio é uma das poucas alternativas que o Cebus tem de apoio atualmente. “Por meio da Promotoria de Ipatinga e da Arpava, que é nossa grande parceira, seguimos reabilitando os animais silvestres que chegam aqui, visando devolvê-los ao seu habitat natural, que está cada vez mais raro”, afirma o médico-veterinário e coordenador técnico do Cebus, Lélio Costa e Silva.

A renovação da parceria aconteceu na tarde dessa terça-feira na Usipa e contou com a presença do presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo; do gerente geral da Usipa, Sérgio Fassheber; do presidente da Arpava, Júlio Maria Gomes; do diretor financeiro da Arpava, Eli Monteiro; do médico-veterinário e coordenador técnico do Cebus, Lélio Costa e Silva e da bióloga do Cebus, Cláudia Diniz.

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DA FAUNA SEM LAR

O Cebus desenvolve há vários anos o Programa de Reabilitação da Fauna sem Lar. Em 2017, celebrou convênio com o IEF e por meio do Convênio de Transferência de recursos com a Arpava, está habilitado a fazer o trabalho de acolhimento, tratamento e reabilitação de animais silvestres em condições de risco.