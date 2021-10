A Cenibra fará nesta terça-feira (26) a apresentação do Programa de Educação Ambiental (PEA), para toda a comunidade de sua área de atuação. O evento ocorrerá de maneira remota, em duas sessões. Uma voltada para os moradores de Belo Oriente, sede da fábrica, e outra para o público em geral e a comunidade escolar, principalmente para as comunidades onde se localizam as plantações de eucaliptos. Objetivo é conscientizar a população e os empregados para as melhores práticas de uso responsável dos recursos naturais, de modo a conciliar desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental.

O PEA é também um compromisso assumido para a manutenção do licenciamento das operações industrial e florestal da Cenibra. Trata-se de um conjunto de iniciativas e processos de ensino-aprendizagem que contemplam os trabalhadores e a população envolvida nas atividades da Empresa, proporcionando condições para que possam compreender como evitar, controlar e mitigar os impactos socioambientais, bem como fortalecer as potencialidades locais, fomentando uma concepção integrada do patrimônio ambiental.

Nos próximos anos, a Cenibra continuará desenvolvendo projetos educativos para empregados e comunidades, com destaque para professores e alunos das escolas públicas. Serão realizados treinamentos, visitas técnicas, oficinas e outras ações de conscientização do público para a importância da conservação da fauna, flora, solo e água e o uso sustentável das riquezas naturais.

O PEA da Cenibra pretende contribuir para a criação de novas habilidades capazes de tornar as pessoas ecologicamente prudentes, a fim de evitar ou minimizar danos e riscos ambientais. Para a Empresa, a educação ambiental deve promover valores, atitudes, práticas e comportamentos que sejam benéficos para a natureza.

A apresentação do Programa será transmitida ao vivo na plataforma Microsoft Teams, pelos links: Belo Oriente, às 13h30, https://teams.live.com/meet/93965331929368; demais localidades, às 15h30, https://teams.live.com/meet/93483059015650. O evento será realizado em parceria com a Ekológika Consultorias.