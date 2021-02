Cenibra é considerada a melhor empresa no “Oscar da Ecologia”

A Cenibra foi a grande vencedora na categoria “Melhor Empresa” do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza, considerado o Oscar da ecologia brasileira por ser a maior premiação do País na área ambiental. Os ganhadores foram revelados na última quinta-feira (28), em cerimônia virtual. A Cenibra se destacou por adotar soluções tecnológicas que protegem a área florestal.

Neste ano, o tema escolhido para o evento foi “Tempos modernos em tempos de pandemia”. Promovido pela Revista Ecológico, o prêmio também abordou o subtema “de Charles Chaplin à Indústria 4.0”, no intuito de chamar a atenção para o colapso ambiental que se avizinha desde a primeira Revolução Industrial, mostrada por Carlitos em “Tempos Modernos”, até a disrupção tecnológica atual, trazida pela inteligência artificial e a biotecnologia.

Para os organizadores da premiação, a Cenibra sabe utilizar as medidas tecnológicas para proteger, de maneira inovadora, as áreas de plantio e de preservação permanente. A Empresa instalou câmeras de alta definição, dotadas de processamento digital, em 35 torres instaladas em pontos estratégicos dos 54 municípios de sua influência, a fim de combater mais rapidamente os focos de incêndios florestais nas áreas onde atua.

Com esse sistema, a Cenibra consegue monitorar online, via circuito fechado de televisão (CFTV), toda a sua distante área florestal, podendo diagnosticar, em tempo real e com precisão, a ocorrência de quaisquer novos focos de incêndios florestais. Ainda com o uso de Inteligência Artificial, a Empresa consegue identificar focos que o ser humano não consegue diagnosticar. A solução de IA ajudou a atingir um percentual de acerto na detecção de incêndios florestais acima de 95%.

HISTÓRICO

Em 2019, em razão do momento crítico de incêndios florestais, a Cenibra estimou que a implantação dessa IA com a possibilidade de detecção precoce de focos de fogo e fumaça conseguiria reduzir em pelo menos 5% os incêndios. Como consequência, reduziu-se a necessidade de combate ao fogo realizado pelas brigadas de incêndio, um trabalho desgastante que, muitas vezes, acontece em horários inoportunos.