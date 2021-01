Cenibra utiliza tecnologia para monitorar florestas

Acompanhando a evolução digital na cadeia produtiva mundial no setor de papel e celulose, a Cenibra tem adotado soluções tecnológicas capazes de monitorar suas florestas. Uma delas é o aplicativo GISagri, que tem como objetivo disponibilizar informações cadastrais e cartográficas atualizadas de forma padronizada, confiável e rastreável, além de possibilitar a coleta de dados e geração de rotas de deslocamento.

O programa permite a sincronia rápida entre dados georreferenciados e informações de outros sistemas da empresa, como o SAP e GPF, garantindo agilidade na tomada de decisão. Assim, dados como material genético, data de plantio e espaçamento, registros de atividades de silvicultura, colheita e infraestrutura de estradas podem ser consultados nos dispositivos móveis da Empresa.

Além de ser uma ferramenta para consulta, permite atualizações do microplanejamento e georreferenciamento de ocorrências como incêndios, danos por vento e inconsistências cartográficas, que são automaticamente enviados para validação da base, contribuindo fortemente na gestão dos ativos terra e floresta.

O profissional pode utilizar todas as funcionalidades de forma off-line, fato importante dada a falta de conectividade em muitas áreas da nossa região, necessitando apenas da internet para envio dos dados coletados.

Por fim, o aplicativo possui um sistema de GPS veicular que possibilita navegação em todas as estradas da Empresa, permitindo acesso até o talhão de forma objetiva e segura.

De acordo com o monitor florestal Charles Fernando Vitor Pereira, “a ferramenta GISagri proporcionou para o monitoramento florestal um ganho na qualidade da navegação pelos projetos florestais de forma dinâmica, prática e rápida. Temos acesso facilitado não só aos mapas, mas como à base de informações atualizadas do talhão em tempo real. Estamos utilizando o aplicativo em nossas atividades para registrar danos por vento, pragas, doenças e anomalias florestais”, disse.

O acesso remoto das informações no campo com a implementação do GISagri é um avanço tecnológico para o manejo florestal da Empresa, pois possibilita a tomada de decisão mais rápida e acertada, otimizando os recursos alocados no campo.