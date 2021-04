Coleta seletiva de Santana do Paraíso é referência em Minas Gerais

O trabalho de coleta seletiva de resíduos sólidos em Santana do Paraíso está se tornando referência em Minas Gerais. A cidade é a única do Vale do Aço a realizar a coleta seletiva, em um modelo que envolve a parceria entre a prefeitura e a Associação de Catadores de Recicláveis de Santana do Paraíso (Acasp). Um dos frutos desse trabalho é que o município está próximo de receber recursos do ICMS Ecológico.

“No dia 15 de maio, vamos enviar os documentos necessários à Feam-MG (Fundação Estadual do Meio Ambiente), para que o município esteja apto a receber recursos do ICMS Ecológico. Essa conquista se deve ao trabalho conjunto da prefeitura com a Acasp, que tem diminuído o volume de resíduos na cidade e evitado o envio desses materiais para aterro sanitário”, destaca Sandra Alves Pereira, diretora de Meio Ambiente da prefeitura. “Agradecemos à população pelo apoio e solicitamos que a comunidade continue acondicionando corretamente os recicláveis para que o caminhão possa recolhê-los nos pontos de coleta”, acrescenta.

Os materiais recicláveis recolhidos no município são enviados para a usina do Centro de Reciclagem de Santana do Paraíso, que fica na localidade rural Horto 7 A, cerca de quatro quilômetros após a entrada do bairro Chácaras Paraíso. A área pertence à Cenibra e foi cedida ao município em regime de comodato. A prefeitura apoia a Acasp em toda a logística de trabalho da Associação.

“Toda a triagem do material coletado na cidade é feita no galpão da usina, que foi construído pelo município. Além disso, atualmente, a prefeitura é que custeia a manutenção do caminhão e do motorista que faz a coleta e o transporte dos resíduos no município. A prefeitura também faz o transporte dos catadores que trabalham na usina”, afirma Sandra Alves Pereira.

A usina de reciclagem é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o município de Santana do Paraíso e o Ministério Público, que tem apoiado a consolidação do projeto. A comercialização do material que é reciclado no galpão da usina é feita pelos próprios associados da Acasp. A coleta de resíduos como papelão e embalagens de plástico e de vidro é feita de segunda a sexta-feira em Santana do Paraíso. Atualmente, nove famílias tiram o seu sustento diretamente do trabalho realizado na Usina. A cada 20 dias, em média, sai uma carga de material reciclável para Belo Horizonte, de aproximadamente 11 toneladas, em razão de um contrato fechado entre a Acasp e uma empresa da capital. A Associação também comercializa materiais reciclados com outras empresas do Vale do Aço. “Além disso, algumas empresas da região destinam resíduos sólidos para a usina de reciclagem de Santana do Paraíso, em vez de destiná-los para aterro sanitário, o que gera um ganho ambiental expressivo”, pontua Sandra Alves Pereira.

A diretora acrescenta que a infraestrutura do Centro de Reciclagem deve ser ampliada ainda este ano. “A Fundação Renova já garantiu recursos para a aquisição de uma van, que será utilizada para o transporte dos catadores, e para a aquisição de uma empilhadeira, para auxiliar no carregamento do caminhão”, revela.

Confira os dias e os locais da coleta seletiva em Santana do Paraíso:

– Segunda-feira: Industrial e Chácaras Paraíso.

– Terça-feira: Cidade Nova.

– Quarta-feira: Parque Caravelas e Distrito Industrial.

– Quinta-feira: Jardim Vitória, Bom Pastor e Cidade Verde.

– Sexta-feira: Centro, Residencial Paraíso, Veraneio, São José, Josefino Anício, Vale do Paraíso e São Francisco.