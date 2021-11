Alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio São Francisco Xavier (CSFX) foram os grandes vencedores do concurso de desenho e redação, promovido pelo Rotary Club de Ipatinga. Destinado a escolas públicas e particulares da região, o concurso faz parte do Projeto Ambiental de Proteção e Preservação dos Quatis em Vias Urbanas do Rotary e tem como objetivo conscientizar, por meio da educação ambiental e de trânsito, o uso das vias urbanas com segurança e possibilitar mudanças de comportamento na preservação do meio ambiente, como estilo de vida e desenvolvimento sustentáveis. No total, sete escolas participaram do concurso.

“A gente tem que entender que todas as vidas animais importam. Nós precisamos tratar bem deles”, diz Heitor Leite Horsts, de 12 anos. Heitor, que ficou em primeiro lugar no concurso de desenho, retratou uma jovem na faixa de pedestre pedindo aos motoristas que parassem para um quati atravessar a rua. O jovem, estudante do 7º ano do CSFX ficou feliz com a premiação.

“Eu quis muito participar. Eu amo desenhar e gosto de animais”, comentou. Como prêmio, Heitor vai receber uma camisa “Amigos do Quati”, um certificado e um boneco de pelúcia do animal no tamanho G.

Para a coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio São Francisco Xavier, Saidy Castro Borges Filó, a Instituição mostrou alto nível de conscientização e de participação dos alunos. “Tivemos muitos inscritos para as duas modalidades. Foi preciso fazer uma pré-seleção interna e dos sete trabalhos que enviamos, quatro foram premiados. Ficamos com os dois primeiros lugares na modalidade desenho e na de redação. Estamos muito felizes com os resultados de nossos alunos”, ressalta.

Primeiro lugar na categoria redação, a estudante Yasmim Rodrigues Pedra, de 12 anos conta que não esperava o reconhecimento. “Foi muito emocionante. Eu fiquei surpresa e muito feliz, assim como toda a minha família”. Para Yasmim, os quatis precisam ser preservados.

“Na região onde moro tem muitos quatis e sempre os vejo atravessando a rua. Eu gosto muito desses animais e me preocupo com o bem-estar deles. São animais que já são uma espécie de símbolo da nossa mata e assim como eles, todos os animais são importantes para o equilíbrio ambiental”, ressalta.

Além de Heitor e Yasmim, também foram premiados os estudantes Alícia Lacerda Lage, Emily Carvalho Zorzan, Laura Marques Maciel Silveira, Juliana Kelly Silva Ambrósio Vieira e Naylla Lohaine.