Fiemg promove Rodada de Obrigações Legais Ambientais 2021

Para estar em dia com as obrigações legais ambientais, o empreendedor deve realizar suas atividades nos termos das exigências previstas nas normas de natureza ambiental e a Fiemg te ajuda a não perder os principais prazos. Por isso não perca a Rodada de Obrigações Legais Ambientais 2021, promovida pela Fiemg Regional Vale do Aço e Fiemg Regional Rio Doce, dia 26 de fevereiro, das 8h30 às 12h30.

A programação, formulada pelos especialistas da Federação, será 100% virtual e as inscrições estão abertas. Os interessados deverão se inscrever pelo Sympla:

Valadares e região: https://bit.ly/3a9BpUE

Vale do Aço e região: https://bit.ly/3acRGIB

O valor do investimento é R$35,00 para associados à Fiemg e R$50,00 para o público geral.

Em pauta Licenciamento Ambiental, com o diretor Regional de Regularização Ambiental Supram Leste Mineiro, Vinícius Valadares Moura; Recursos Hídricos, com Deivid Lucas de Oliveira, Analista Ambiental Especialista em recursos hídricos da Fiemg; Resíduos Sólidos, com Renata Medrado, Analista Ambiental da Fiemg Regional Rio Doce; Novos procedimentos para serviços de cadastros e registros no IEF, com Jaianny Silva, Técnica Ambiental do IEF – Setor de Cadastro e Registro e Obrigações Ambientais de 2021 com Amanda Duque, Analista Ambiental da Fiemg Regional Vale do Aço; além da presença da superintendente Supram Leste Mineiro, Gesiane Lima e Silva.

“Estar atento aos prazos das obrigações legais ambientais é extremamente importante para assegurar que os requisitos legais aplicáveis ao negócio sejam cumpridos, evitando assim, autuações e multas e reforçando o compromisso com o Desenvolvimento Sustentável”, reforça a analista ambiental da Fiemg Vale do Aço, Amanda Duque.

Mais informações pelos telefones: Fiemg Vale do Aço 31 3822-1414/ Fiemg Rio Doce 33 3272-4850 ou email amanda.duque@fiemg.com.br/renata.medrado@fiemg.com.br.