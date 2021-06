Fundação Aperam comemora o mês de junho com ações ambientais

A Fundação Aperam Acesita realiza uma agenda extensa de atividades em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no próximo dia 5. As atividades serão iniciadas no próximo sábado (5), e se manterão durante todo o mês.

No dia 5 de junho, inaugurando as atividades, será lançado uma série de vídeos, com quatro episódios, no canal do Youtube e no Instagram Aperam no Brasil, onde os espectadores poderão conferir uma visita virtual guiada ao Oikós – Centro de Educação Ambiental da Aperam South America. Durante todos os sábados do mês, o público poderá conferir um passeio por essa riqueza natural, que abrange 989 hectares e está localizada dentro dos domínios da Mata Atlântica e do perímetro urbano de Timóteo, cercado por matas secundárias, nascentes e grande diversidade de espécies de plantas e animais.

No domingo (6), ainda nos canais do YouTube da Aperam no Brasil e do Hibridus Dança, a artista Kakau, irá apresentar o espetáculo Natureza, proteção e amor. Por meio dos bonecos Lili, Macaca, Árvore, Fogo, Melissa e Laura, em um diálogo na casa de bonecos, ela irá contar a história sobre animais, plantas e humanos, que se unem para mostrar a importância de cuidar, proteger e amar a natureza! O Fogo vem correndo pensando em incendiar uma floresta, mas encontra uma defensora da natureza e acaba desistindo quando percebe que ela convida crianças e adultos para defenderem o meio ambiente, entregando a todos um recado de amor!

O espetáculo integra a programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga – ENARTCi, uma realização do Hibridus Dança, conta com o patrocínio da Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

No sábado (12), das 8h às 12h, acontecerá na Fundação Aperam Acesita a blitz solidária, por meio de um drive thru de doação de mudas. Os interessados podem fazer a retirada, sendo uma muda por um litro de leite.

Na semana de 14 a 18, acontecerá também o curso “Horta em Casa” em formato online, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar. O curso tem a carga horária total de 10h, com conteúdos diversos: planejamento da horta caseira, plantio e semeadura, tratos culturais, entre outros.

A Fundação Aperam Acesita, ainda realiza durante todo o mês ações em parceria com o PIEA – Plano Integrado de Educação Ambiental de Timóteo. Na segunda-feira (7), será realizado o lançamento do concurso para a criação da logomarca da APA Serra Timóteo, o regulamento será encaminhado às escolas e direcionado aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e particulares de Timóteo. Na quinta-feira (10), será realizada uma roda de conversa com presidentes das Associações de Bairro sobre ações ambientais. Fechando a programação, no dia 24, às 19h, será realizada uma live com o tema Resíduos Sólidos.