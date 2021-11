A Cenibra atendeu a um pedido da comunidade de São José dos Cocais, por meio da Prefeitura de Coronel Fabriciano e da Associação Cultural dos Moradores do Cocais, Bertoldos e Timirim (Amcobeti), e doou 21 fossas sépticas biodigestoras para o município. As doações serão utilizadas para melhorar as condições sanitárias da comunidade e promover a despoluição das águas do Ribeirão São José, à montante da Cachoeira do Escorregador.

Localizada em propriedade da Cenibra, a Cachoeira do Escorregador está rodeada por matas nativas e eucaliptais. É um monumento de rara beleza natural, muito apreciado para contemplação e banhos pela comunidade local e moradores do Vale do Aço, que vão ao local com frequência, principalmente nos finais de semana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano, Daniel Papa, explicou onde as fossas serão instaladas. “As fossas sépticas serão utilizadas na revitalização da Cachoeira do Escorregador, na qual duas serão utilizadas para uso dos visitantes e 19 na comunidade, beneficiando no total, 26 famílias. Essas fossas também ajudarão no fomento ao turismo. Nós fizemos um planejamento estratégico no qual as águas mais limpas serão um atrativo turístico para a região.”

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas.

O lançamento de esgoto diretamente nos cursos d’água é causa de diversas doenças, como diarreia, hepatite e cólera. Além dos problemas à saúde humana, as águas poluídas também causam doenças em aves, mamíferos e toda a fauna. A despoluição das águas do Ribeirão que alimentam a Cachoeira do Escorregador é uma ação fundamental para tornar o local atrativo para a recreação.

“A melhoria sanitária da bacia do Ribeirão São José beneficiará a comunidade local, os visitantes e o meio ambiente como o todo, incluindo a fauna e flora local de rara beleza. Com essa ação, a Cenibra fortalece o relacionamento com os munícipes e estimula a conservação da natureza”, explica Deuseles João Firme, assessor de Comunicação Corporativa e Institucional da Cenibra.

De acordo com o diretor de Turismo e Agricultura, Waldiney Renato (Vavá), as comunidades beneficiadas pelas doações são Timirim e Cavaco. Na parceria, a Cenibra doa o material, a Prefeitura faz a instalação e operação, a Emater-MG cadastra as residências e dá assistência técnica e a Amcobeti mobiliza a população local.