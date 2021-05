Ipatinga recebeu o plantio de 871 novas árvores em três meses

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), a vegetação de Ipatinga foi enriquecida com quase mil novas árvores, de diversas espécies, apenas nos últimos três meses. Foram realizados 871 plantios, referentes aos projetos “Pomar Urbano” e “Calçada Linda”, além do embelezamento paisagístico de canteiros e margens de ruas, avenidas, rotatórias e praças e, também, recomposição da mata ciliar.

O titular da Sesuma, Célio Andrade, enfatiza que um dos principais motivos desse elevado nível de reconhecimento é a qualidade do trabalho realizado no Viveiro Municipal, “onde, a cada ano, são produzidas aproximadamente 300 mil mudas”.

“A reserva técnica e o potencial produtivo do nosso Viveiro são riquíssimos. Além de palmeiras, arbustos de qualidade e inúmeras outras árvores de categorias e portes diferenciados, para atender a fins específicos, dispomos de plantas medicinais. Mas a maior parte são de espécies ornamentais destinadas ao ajardinamento da cidade, para o qual temos metas bem definidas para os próximos meses”, destaca o secretário.

COMO É FEITO O PLANTIO

Ainda de acordo com o secretário Célio Andrade, “existe um processo para a identificação das áreas propícias para plantio, seja de forma autônoma, pelo município, ou em atendimento a demandas da sociedade. Uma equipe técnica composta por bióloga e engenheiro agrônomo prepara descritivo sobre a área, condições de solo, espaçamento possível entre árvores, relação da área com sistema de transmissão de energia aérea e subterrâneo, rede de saneamento e abastecimento de água. Todo o processo tem como objetivo plantar as espécies que melhor se adaptam a cada região”, detalha.