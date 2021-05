Ipatinga reforça ações de proteção contra queimadas

Em função da chegada do outono e proximidade do inverno, um período em que o ambiente fica mais seco e propício à ocorrência de incêndios de origens variadas, a Prefeitura de Ipatinga iniciou na segunda-feira (3), em áreas do município e regiões limítrofes, ações para a confecção de aceiros. A atividade, bastante eficaz na prevenção de queimadas, consiste no desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para áreas que devem ser resguardadas.

De acordo com o Demam – Departamento de Meio Ambiente de Ipatinga, os trabalhos estão focados especialmente em localidades que abrangem os bairros Limoeiro, Recanto, Nova Esperança e Forquilha, além de trechos arborizados situados nas margens do ribeirão Ipanema. Os aceitos formados compreendem uma faixa de cinco metros de largura.

A previsão é de que os aceiros contemplem um perímetro de aproximadamente 15 km, removendo toda vegetação rasteira e também partes aéreas, dificultando sempre a propagação de chamas e dilatação do fogo entre áreas.

“Estamos entrando num período em que as chuvas cessam e o ambiente se torna favorável para queimadas. Com o intuito de evitá-las, uma de nossas principais ações consiste em confeccionar os aceiros em alguns pontos da cidade. Os fatores negativos das queimadas são muitos, pois interferem no aquecimento global e causam prejuízos à biodiversidade e à dinâmica dos ecossistemas, assim como a diversos tipos de agricultura e pecuária”, ressalta Carlos Júnior, diretor do Departamento de Meio Ambiente.