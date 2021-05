Prefeito assina convênio com a Cenibra para recuperar estradas rurais de Paraíso

A Prefeitura de Santana do Paraíso e a Cenibra formalizaram convênio de cooperação, nesta sexta-feira (7), visando à recuperação de estradas rurais no município. A empresa de celulose vai melhorar as condições das vias por meio da aplicação de agregado siderúrgico. O convênio vai melhorar a infraestrutura das estradas da Batinga, Achado, Baixada da Coruja e Ipaba de Paraíso, caminhos rodeados por belezas naturais e que compõem o Circuito Mata Atlântica. Esses ambientes possuem grande potencial para o ecoturismo e para o desenvolvimento econômico de Santana do Paraíso e região, visto que essas estradas rurais são rotas usadas para o transporte de madeira.

“Um dos compromissos do nosso governo era melhorar as condições das estradas rurais de Santana do Paraíso, para atender à demanda das pessoas que vivem nesses locais e daquelas que dependem de transitar nessas estradas. Além disso, essa parceria com a Cenibra nos permitirá valorizar o enorme potencial que temos na área do turismo ecológico para gerar emprego e renda”, ressalta o prefeito Bruno Morato.

Confira o que será feito pela Cenibra nas estradas rurais:

– Trecho 01 – Acesso da Batinga até a estrada de ligação Santana do Paraíso – Cocais da Estrelas:

Aproximadamente 6,5 km, onde será realizado trabalho de melhoria com aplicação e regularização do agregado siderúrgico na plataforma da estrada com o auxílio de motoniveladora.

– Trecho 02 – Estrada de ligação do Achado ao Centro de Santana do Paraíso:

Aproximadamente 9,0 km, onde será realizado revestimento primário faixa III (aprox. 300 t/km).

– Trecho 03 – Estrada de Ligação da BR-381 à MG-232 (Estrada da Coruja):

Aproximadamente 5,0 km, onde será realizado revestimento primário faixa III (aprox. 300 t/km).

– Trecho 04 – Estrada de Ipaba do Paraíso:

Aproximadamente 5,0 km, onde será realizado revestimento primário faixa III (aprox. 300 t/km).

– Conservação Manual de Estradas da Coruja e Ipaba de Paraíso:

Será realizada conservação de rotina, com atividades previamente programadas, para manter as estradas sem impedimentos ou bloqueios, por meio da limpeza de dispositivos de drenagens, roçada, instalação ou manutenção nos dispositivos de segurança viária (placas), manutenção de obras civis etc.