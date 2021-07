Prefeitura pede apoio à população quanto ao descarte do lixo em Ipatinga

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga vem destacando a importância do correto descarte do lixo, a fim de sanar os problemas recorrentes de toneladas de lixo que são descartadas em áreas verdes na cidade. Conforme observam os técnicos e gestores da área, a inobservância de cuidados elementares e o desrespeito ao Código de Posturas em relação ao lançamento de materiais inservíveis em áreas públicas, somados à falta de planejamento e sintonia com os horários do serviço de coleta constituem um sério problema ambiental. Não se trata apenas de uma questão de estética, mas de saúde pública.

De acordo com a Sesuma, inúmeros locais de descarte irregular que já foram limpos pela Prefeitura voltaram a servir de depósito de lixo, alguns deles quase no mesmo dia da ação de despoluição, denotando flagrante insensibilidade dos infratores.

Os fiscais da Secretaria salientam: “É importante frisar que muitas vezes o descarte acontece por parte dos grandes geradores de lixo na cidade, e a reincidência vem de estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes e hortifruitigranjeiros, dentre outros”. O que os transgressores talvez desconheçam é que a prática trata-se de infração grave, passível de punição prevista em lei, sendo diariamente verificados por fiscais da Sesuma.

De acordo com o secretário municipal da área, Célio Andrade, o lixo mal descartado vem causando muitos prejuízos à população, além de ocupar equipes de servidores com frequente retrabalho. Algumas vezes é necessário até mesmo refazer calçadas e gramados, destruídos pela ação da sujeira ou necessidade de utilização de maquinário pesado para recolhimento. Diante disso a prefeitura vem mais uma vez fazer um apelo à população. “Cuidar do espaço que vivemos é sinal de amor. Preservar o meio ambiente é preservar a própria vida humana. Colhemos o que plantamos: não jogue lixo, jogue sementes”, destaca o secretario.

VOLUME DESCARTADO

Segundo dados apurados pela Secretaria, em todo o ano de 2020 foram descartadas 93.980 toneladas de lixo produzidas pela população. Em 2021, de janeiro a junho, o número chega a 44.218 toneladas de lixo, incluindo o lixo domiciliar, entulhos, restos de árvores cortadas e capina, entre outros. A média semanal de lixo produzido na cidade é de 1.842 toneladas.

DENÚNCIAS

As denúncias de descarte irregular de lixo e entulhos devem ser encaminhadas à Ouvidoria Municipal. O contato é feito por meio do telefone 156.

Confira o roteiro da coleta de lixo em Ipatinga:

– No turno diurno, às segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta é realizada no distrito de Barra Alegre e bairros Bom Jardim, Cidade Nobre, Chácaras Madalena, Córrego Novo, Esperança, Nova Esperança, Iguaçu 1 (lado do Game até a avenida Brasil), Limoeiro, Morro do Sossego, Vila Formosa e comunidade de Pedra Branca.

– No turno noturno, às segundas, quartas e sextas-feiras, no bairro Castelo, Distrito Industrial, Iguaçu 2 (Lado da E. M. Maria Rodrigues Barnabé), Ideal, Ferroviários, Horto, Santa Mônica, Novo Cruzeiro, Planalto, Parque das Águas, Vila Ipanema, Veneza I e Veneza II.

– Às terças, quintas e sábados, no turno diurno, a coleta é feita no Residencial Ayrton Senna, bairros Bethânia, Das Fontes, Caçula, Canaã, Canaãzinho, Forquilha, Morro São Francisco, Morro do Cruzeiro, Taúbas, Tiradentes, Vagalume, Vila Militar, Vila Celeste, Vale do Sol e Vista Alegre.

– Às terças, quintas e sábados, no turno noturno, a coleta acontece nos bairros Areal, Das Águas, Bela Vista, Bom Retiro, Caravelas, Cariru, Imbaúbas e Jardim Panorama.

– Nas quartas-feiras é a vez das comunidades rurais.

– De segunda-feira a sábado, após as 17h, são atendidas as seguintes localidades: avenidas Roberto Burle Marx, Macapá, Livramento, Londrina, Juscelino Kubitschek, Minas Gerais, Selim de Sales, Alberto Giovannini, Carlos Chagas, Simon Bolívar, Monteiro Lobato, Brasil, Guido Marliere, das Flores e Orquídea, Centro Comercial do Esperança, Horto, Cariru e Bom Retiro.