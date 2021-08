Sesuma substitui árvores por espécies mais adequadas em Ipatinga

Por razões de segurança, a Seção de Parques e Jardins (Sepaj) do Departamento de Meio Ambiente (Demam) da Prefeitura de Ipatinga está fazendo a supressão de árvores condenadas ou que interferem na segurança das vias do bairro Bom Retiro. A retirada das plantas, que se dará também em outras regiões da cidade onde houver necessidade, tem por objetivo tornar a arborização municipal mais adequada para as vias públicas. As árvores suprimidas são substituídas por espécies mais apropriadas para os espaços urbanos.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Célio Andrade, o corte vai minimizar problemas já verificados e que tendem a se agravar, como risco de quedas, destruição de passeios por raízes e conflitos com redes de água, esgoto e energia elétrica. Os trabalhos contam com apoio do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra) da Prefeitura.

“É importante salientar que, para compor a paisagem, embelezar e sombrear os espaços urbanos, algumas espécies arbóreas não são recomendadas. Fatos como quedas imprevisíveis acabam se tornando ameaça para a população em geral. Nesse caso, a retirada das árvores tem aspectos preventivos e corretivos”, destaca o secretário.

De acordo com a Sesuma, os espaços onde árvores são suprimidas devem ser recompostos com plantio de espécies de pequeno porte. Tudo tecnicamente calculado para garantir que não ocorra futuramente qualquer interferência nos equipamentos públicos, preservando a acessibilidade e a iluminação, além de decorar as vias.

FIQUE ATENTO

Os cortes são feitos segundo padrões técnico-científicos, com observância de normas de meio ambiente, limitando-se a unidades arbóreas plantadas há décadas e que se deterioraram ao longo do tempo, completando seu ciclo de vida. A Prefeitura de Ipatinga pede mais atenção aos pedestres, ciclistas e motoristas que estiverem transitando pelas áreas atendidas enquanto as intervenções estão sendo realizadas.