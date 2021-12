A WR Construtora acaba de lançar uma campanha nas ruas e redes sociais em que destaca o respeito com o meio ambiente e com o bem-estar da comunidade de Ipatinga, com o plantio de milhares de árvores nativas. O compromisso da empresa com a sustentabilidade também está presente em diversas ações nas cidades onde possui canteiros de obras.

“O Padrão WR também é sustentabilidade, porque aqui, tratamos de construir e plantar exatamente com o mesmo cuidado. Nos últimos anos, plantamos mais de 4 mil mudas de árvores de espécies nativas em Ipatinga, reflorestando uma área de 45 mil metros quadrados ao lado dos 240 apartamentos do Residencial Nova Esperança”, destaca Wallace Barreto, diretor-presidente da WR.

O capricho com o verde e a beleza da natureza também chamam a atenção de quem caminha pelas calçadas dos prédios da construtora. “São mais espaçosas, mais ventiladas e mais agradáveis para andar, porque aqui respeitamos o recuo de 3 metros, em sintonia com o Plano Diretor da cidade”, completa Wallace.

Nelas, espécies como palmeiras, tamareiras e kaizukas integram o paisagismo e ainda contribuem na produção de mais oxigênio e na melhoria da qualidade do ar.

A campanha mostra também a responsabilidade da empresa com a mobilidade urbana e com a acessibilidade das pessoas. Em 2018, a WR construiu e entregou a rotatória no bairro Cidade Nobre, próxima ao Vinhedo, o edifício entregue mais alto do Vale do Aço, inaugurado no início deste ano.

Outro item importante na temática destacada pelo Padrão WR é a inovação. Hoje, a construtora já investe na geração de energia solar fotovoltaica para 50% do nosso consumo próprio, como alternativa limpa, renovável e sustentável.

Quando o assunto é a comunidade, a WR desponta ainda como empresa cidadã, que apoia diversas entidades; e que investe em saúde, por acreditar no esporte como fonte de qualidade de vida. Entre os exemplos recentes, estão a revitalização do Kart Clube de Ipatinga e o patrocínio à eventos de Corridas de Rua e Ciclismo no Parque Ipanema. Isso é Padrão WR!