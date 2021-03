Ternium anuncia plano de investimento ambiental de US$ 500 milhões

A Ternium anunciou um plano de 500 milhões de dólares em projetos e tecnologias ambientalmente corretas para suas plantas, principalmente nas que estão localizadas no México, Argentina e Brasil. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Máximo Vedoya, na conferência com investidores e analistas. A Ternium, no Brasil, é também acionista majoritária da Usiminas.

“Cuidar do meio ambiente é um aspecto fundamental das operações da Ternium. A indústria do aço, como muitas outras, tem direcionado cada vez mais recursos para melhorar sua pegada ambiental”, disse Vedoya.

Em seu último plano até 2019, a empresa investiu US $ 260 milhões em projetos relacionados ao meio ambiente e à eficiência energética em todas as suas instalações. Agora, seu novo plano agrega US $ 500 milhões de dólares, em uma estratégia a ser implementada nos próximos sete anos.

Os projetos terão como foco a redução de emissões, gestão de efluentes e gestão de materiais, principalmente nas plantas de Nuevo León, no México; San Nicolás de los Arroyos, na Argentina; e Santa Cruz, no Brasil.

Entre os projetos a serem executados estão: a construção de cúpulas e silos de matéria-prima na Usina Guerrero em San Nicolás de los Garza, Nuevo León; a modificação do Sistema Secundário de Aspiração da Aciaria de San Nicolás de los Arroyos, Argentina; e a baghouse – dispositivo para filtrar e remover partículas – na planta da Sinter no Brasil.

A empresa deu conhecimento deste plano de investimento ambiental em paralelo com o anúncio da sua Rota da Descarbonização, iniciativa com a qual pretende reduzir as suas emissões específicas de CO2 em 20% até 2030.