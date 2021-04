Usiminas apresenta ações ambientais para moradores de Ipatinga

Nessa terça-feira (27), a Usiminas recebeu, na Usina de Ipatinga, a visita de um grupo de moradores de bairros vizinhos à planta. O encontro, que seguiu os protocolos de saúde e segurança necessários, incluindo testes contra a Covid-19 para todos os participantes, teve como objetivo apresentar as principais ações ambientais que vêm sendo desenvolvidas pela empresa.

Os moradores puderam ver de perto alguns processos, como a aplicação de polímeros em pilhas de minério e a utilização dos canhões de névoa, exemplos de medidas adotadas para conter a dispersão de material particulado. Os visitantes também conheceram a Central de Monitoramento Ambiental da empresa, inaugurada no segundo semestre do ano passado.

O local conta com 30 câmeras e uma equipe exclusiva para acompanhar 24 horas por dia as emissões atmosféricas que vêm do processo produtivo e propor ações para mitigar eventuais desvios.

No decorrer da visita, conduzida pelo gerente-geral de Meio Ambiente, Lucas Lima Mesquita, também foram apresentados dados que confirmam o avanço da Usiminas nos compromissos com o meio ambiente.

PARCERIA E DIÁLOGO

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, acompanhado da diretoria da companhia, recebeu os visitantes na Central de Monitoramento e destacou o compromisso da Usiminas com a sustentabilidade e com o diálogo.

“Para nós, o diálogo e a parceria com a comunidade são muito importantes. Ficamos muito satisfeitos em receber nossos vizinhos aqui na Usina de Ipatinga e poder mostrar, na prática, ações e resultados concretos de iniciativas tomadas em prol da qualidade de vida de todos. A Usiminas já é referência na área social e vem atuando com vigor em temas como meio ambiente, diversidade, inclusão e tantos outros que compõem a agenda de Governança Ambiental, Social e Corporativa”, comentou.