Usiminas é selo ouro em plataforma nacional de transparência em sustentabilidade

O “Registro Público de Emissões”, maior banco de dados de inventários corporativos da América Latina, concedeu a Usiminas o selo Ouro, a mais avançada premiação, pela publicação completa do seu inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). A entrada da empresa foi anunciada no mês de setembro, com a divulgação dos relatórios do ciclo 2020/2021.

O inventário contabilizou as emissões GEE das fontes de combustão móvel, combustão estacionária, processos industriais, aquisição de energia, entre outras. A plataforma tem uma política de classificação dos inventários das empresas participantes por meio de selos, de acordo com o nível de detalhamento dos dados. Vale ressaltar que o inventário de emissões da Usiminas foi verificado por um órgão acreditado pelo Inmetro, em conformidade com a norma ISO 14064.

A plataforma foi desenvolvida pelo Programa Brasileiro GHG Protocol. O programa é uma iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) e empresas fundadoras.