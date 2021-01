Usiminas lança nova edição do informativo Fala Aí Comunidade

Já está disponível a segunda edição do informativo Fala Aí Comunidade, da Usiminas. O jornal, produzido e distribuído gratuitamente pela companhia em Ipatinga, traz os principais destaques da empresa, reforçando o diálogo com a comunidade. O boletim será entregue em residências dos bairros: Bela Vista, Bom Retiro, Cariru, Castelo, Centro, Das Águas, Ferroviários, Horto, Iguaçu, Imbaúbas, Novo Cruzeiro e Vila Ipanema. O informativo também pode ser encontrado em comércios.

Nessa segunda edição, meio ambiente é o tema principal, com destaque para as ações de controle da dispersão de partículas sedimentáveis na cidade. No final no ano passado, a Usiminas e o Ministério Público definiram as metas de redução da contribuição da companhia. Os detalhes e os índices definidos para os diferentes bairros podem ser conferidos no informativo.

Por meio do informativo, os leitores também terão acesso a vídeos que detalham algumas das iniciativas de controle ambiental já implementadas pela Usiminas, como a aplicação de polímeros, e ainda realizar uma visita virtual à Usina de Ipatinga e conhecer os recentes investimentos ambientais feitos pela empresa.

Mas nem só de meio ambiente é feita a segunda edição do Fala Aí Comunidade. O cuidado com as pessoas durante a pandemia da Covid-19 também é apresentado por meio de ações do Instituto Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, braços sociais da empresa nas áreas da cultura, esporte, saúde e educação.

Além do boletim impresso e do blog (https://www.usiminas.com/blog/), a Usiminas também oferece um canal do WhatsApp para a divulgação de informações e esclarecimento de dúvidas das comunidades. Para participar, a pessoa interessada deve adicionar o número (31) 98395-3435 à lista de contatos do celular e enviar, pelo aplicativo, a mensagem “Quero participar do Fala Aí Comunidade”. O serviço é gratuito e funciona com conversas individuais, sem a formação de grupos.