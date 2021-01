Usiminas promove conversa sobre Meio Ambiente

Nesta quinta feira (21), a Usiminas irá realizar uma live para conversar com a comunidade de Ipatinga sobre as ações ambientais realizadas em suas operações. O vice-presidente Industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto, e o gerente-geral de Meio Ambiente, Lucas Lima Mesquita, irão apresentar um balanço das medidas recentes, detalhar as metas assumidas recentemente com o Ministério Público de Minas Gerais em relação ao material particulado e tirar as dúvidas dos moradores sobre o tema.

A live começa às 18h30 e, para participar, basta acessar o site http://bit.ly/DialogoComunidadeIpa