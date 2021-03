Usiminas promove live para celebrar o Dia da Água

No Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Usiminas, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (Cimva) e o Instituto Interagir, realiza a live de abertura do programa “Usiminas Mobiliza Todos Pela Água” de 2021. O evento acontecerá de forma virtual, das 14h às 15h30, para representantes de 84 municípios do Leste de Minas que participam da iniciativa.

O programa ambiental atua na preservação e recuperação de nascentes e de matas ciliares nos municípios que recebem o agregado siderúrgico para pavimentação de estradas rurais por meio do “Usiminas Mobiliza pelos Caminhos do Vale”.

Além de permitir que prefeitos, técnicos e representantes das cidades conheçam melhor o programa e o planejamento 2021, será também uma oportunidade para uma atualização sobre “Gestão e Segurança de Recursos Hídricos”, com a convidada Viviane Macêdo Reis Araújo, que atua com pesquisas na área de Avaliação e Mitigação de Impactos Ambientais.

TODOS PELA ÁGUA

A metodologia de trabalho é mapear, recuperar e proteger as nascentes, garantindo maior produção de água e enriquecendo o nível da bacia do rio Doce e suas sub-bacias que o circundam. Um banco de dados das nascentes foi criado para realizar a gestão de cada uma delas, verificando as mudanças que podem ocorrer com o tempo pela falta de proteção e revitalização. Ao todo, já são 4.715 nascentes identificadas e mapeadas e 1.329 nascentes protegidas e em processo de recuperação.

O programa propõe também planejar e fomentar a implantação de viveiros municipais, que servirão para o fornecimento de mudas para a recuperação de matas ciliares, e estimular a educação ambiental em toda a sociedade.