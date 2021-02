Usiminas realiza plantio de mudas

Na última semana, a Usiminas celebrou sua relação com seus investidores e acionistas de uma maneira diferente. A companhia promoveu o plantio de 148 mudas de árvores frutíferas no bairro Imbaúbas, em Ipatinga, uma para cada participante de sua última reunião aberta com esse público.

Anualmente, a companhia promove um encontro, dentro do calendário da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec-SP), com o objetivo de apresentar o desempenho da empresa e tirar as eventuais dúvidas do público. Em 2020, a reunião foi virtual e, como forma de incentivo à participação, a Usiminas se comprometeu a plantar mudas em nome dos investidores. A iniciativa reafirma, ainda, o compromisso da companhia com a agenda de sustentabilidade.

As novas árvores formarão um pomar, aberto aos moradores do bairro e das redondezas. A escolha do local foi feita a partir de levantamentos da companhia e também dos pedidos recebidos pelos canais de comunicação.