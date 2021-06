Usiminas retoma “Aventura no Viveiro” nas comemorações Dia do Meio Ambiente

As experiências lúdicas e interativas em meio aos 204 hectares de florestas plantadas no Viveiro de Mudas da Usiminas, em Ipatinga (MG), estarão de volta com a retomada do programa “Aventura no Viveiro”, com sessões nos dois próximos sábados (12 e 19/06), às 9h e às 14h. O retorno do programa de educação ambiental marca as comemorações da Usiminas e do Instituto Usiminas pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

Para assegurar as medidas de prevenção à Covid-19, o programa foi adaptado para a participação de até cinco famílias, por sessão, respeitando o distanciamento dos visitantes. Durante todo percurso, também é obrigatório o uso de máscaras e higienização das mãos. As famílias interessadas em participar já podem fazer o agendamento gratuito pelos telefones (31) 3824-3731 e (31) 3822-2215.

O objetivo da ação é levar as famílias a um momento de descontração e aprendizado, com segurança, no espaço criado em 1980 para ser um local de preservação e educação ambiental, acessível à comunidade. Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a retomada do “Aventura no Viveiro” também marca a volta gradativa das atividades presenciais do Instituto Usiminas, proporciona o encontro da comunidade com iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável.

“Estamos felizes com o retorno deste programa, que por meio da arte-educação leva mensagens importantes no DNA de Sustentabilidade da Usiminas e do Instituto Usiminas. Essa atividade, assim como muitas outras que envolvem a comunidade, está em conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Acreditamos que uma consciência pela sustentabilidade passa pela educação”, reforça Penélope.

ROTEIRO DE VISITAS

A visita do “Aventura no Viveiro” tem um roteiro divertido e cheio de conhecimento, com contação de histórias, piquenique no bosque, plantio de mudas e passeio pela floresta do Viveiro de Mudas da Usiminas. Na contação de histórias, a atriz Raquel Vieira vai abordar temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade e a relação da Usiminas com o Vale do Aço. Os participantes terão, ainda, um momento prático nesta visita especial.

Resultado de um trabalho de recuperação de uma antiga área de pasto, o Viveiro de Mudas da Usiminas é hoje uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, localizada na área urbana de Ipatinga. No local, são produzidas anualmente cerca de 20 mil mudas de diversas espécies. Essas novas árvores são utilizadas para a recuperação de áreas diversas, recomposição de matas ciliares, arborização urbana e também doadas à comunidade.

Serviço:

Aventura no Viveiro

12 e 19/06 (sábados), às 9h e às 14h

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Contato para agendamento: (31) 3824-3731 e (31) 3822-2215.

Vagas limitadas.