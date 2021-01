Arthur Lira se reúne com representantes da indústria mineira

Empresários se reuniram na casa da indústria mineira, a Fiemg, nesta sexta-feira (22), para entregar ao candidato à presidência da Câmara Arthur Lira (PP-AL) um conjunto de propostas com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios no país.

“Falamos com o deputado Arthur Lira sobre projetos existentes na Casa que entendemos como prioritários. São propostas que visam melhorar o ambiente de negócios, a segurança jurídica para que o setor produtivo possa crescer, empregar e pagar os seus tributos. Entregamos ainda algumas propostas, que precisam virar projetos de lei, que são relevantes para o setor produtivo e que também podem melhorar muito o ambiente de negócio”, afirmou o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

Lira falou sobre a importância de dialogar com diversos parlamentares e também com a sociedade. Ele reafirmou a satisfação por estar reunido com aqueles que contribuem para o desenvolvimento econômico do país. “Estamos falando sobre pleitos que favorecem o crescimento, sobre a votação das reformas importantes na área econômica para o Brasil. Estamos dizendo, Brasil afora, que é preciso haver entendimento entre as duas casas”, enfatizou o deputado federal. O parlamentar apontou algumas pautas urgentes a serem aprovadas como a reforma administrativa, tributária e o orçamento.

Roscoe afirmou que o posicionamento de Lira vai ao encontro com o que o setor defende. “Concordamos com o deputado que a reforma administrativa é prioritária e que precede a tributária, porque com o Estado do tamanho que está a tendência é que a reforma tributária venha aumentar a carga que pesa sobre o brasileiro. Entendemos que esse é o caminho adequado”, sinalizou o líder industrial.

BUSCA PELA HARMONIA

Arthur Lira disse aos empresários que, se eleito presidente da Câmara, irá trabalhar pela harmonia na casa que, segundo ele, é muito diversa e representa todos os espectros políticos do país.

“Temos que respeitar todas as opiniões. Esse é nosso mantra por onde nós passamos: o diálogo, a franqueza, a transparência. O Brasil não aguenta passar 2021 discutindo e brigando. Precisamos dar demonstrações claras para a população do Brasil, para quem produz, que são aqueles que seguram esse país nas costas, de que Brasília não atrapalhará. Se ela não atrapalhar, o Brasil dá certo”, enfatizou Lira.

Segundo Flávio Roscoe, os candidatos à presidência da Câmara Fábio Ramalho (MDB-MG) e Baleia Rossi (MDB-SP) também foram convidados para se reunir com os empresários mineiros.