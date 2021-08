Ato pró-voto auditável em Ipatinga leva 1,2 mil pessoas na praça da prefeitura

Cerca de 1,2 mil pessoas participaram na manhã desse domingo (1º), na Praça dos Três Poderes, em Ipatinga-MG, do ato pró-voto impresso auditável. O evento, promovido pelos movimentos conservadores do Vale do Aço, defendeu maior transparência nas eleições de 2022 e teve as presenças do prefeito Gustavo Nunes e da deputada federal Alê Silva, ambos do PSL.

Alê Silva enalteceu o evento e ressaltou a importância da união dos grupos regionais em torno do tema. “É gratificante ver esta praça cheia, numa manifestação bonita como esta. É esta força que nos motiva a continuar a luta lá em Brasília”, discursou, antes de gravar uma mensagem dos manifestantes para o presidente Bolsonaro.

PRESSÃO NECESSÁRIA

Após os discursos de vereadores e de lideres comunitários e religiosos, o secretário de Governo de Ipatinga, Roberto Soares, frisou a importância de pressionar deputados e senadores. “Essa é a melhor estratégia, mesmo com os deputados e senadores saindo das redes sociais e até trocando telefone. Tem problema não! A gente consegue de novo e divulga”, disse.

Já o prefeito Gustavo Nunes defendeu “maior transparência para o momento mais importante do exercício da cidadania. “A nossa posição é favorável, clara e pública. Não dá pra ser contrário a mais um instrumento de segurança para as urnas eletrônicas. Buscamos fortalecer o sistema democrático”, concluiu.

Participaram do evento os vereadores de Ipatinga, Avelino Cruz, Ney Professor, Coronel Silvane, Wellington da Floricultura e Zé Terez, o vereador de Coronel Fabriciano, Lincoln Drumond, além de representantes dos grupos Vale do Aço nas Ruas (VAR), B38 Vale do Aço, União Juventude Patriota, Frente Vale do Aço, Ouvidoria Popular e Guerreiros Voluntários.