Contradições: em vídeo Zé Trovão nega ter sido preso

Em gravação postada no Twitter, o líder do movimento de protesto dos caminhoneiros nega ter sido preso, conforme informou o site News Atual. No final da tarde de desta sexta-feira (3/9), saiu a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão do jornalista bolsonarista Wellington Macedo, que apresentou-se, em vídeos, como líder de manifestações que visavam ”destituir os juízes do Supremo”. O jornalista já foi preso.

No entanto, não confere a notícia de que o líder dos caminhoneiros, Zé Trovão, tenha recebido ordem de prisão pela Polícia Federal, até o fechamento desta matéria.Veja a gravação no link abaixo:

O próprio líder dos caminhoneiros no vídeo nega sua prisão: ”não recebi essa ordem [o mandato de prisão]. É fake news. Se eu tivesse recebido, eu prontamente responderia”. E enfatizou:- Eu não preciso fugir, porque eu não sou bandido!”.

Zé Trovão lidera o movimento de protesto que buscam o mesmo objetivo do jornalista Wellington Macedo: destituir os ministros do STF. Nas palavras de Zé Trovão: “vamos salvar o país dessa carniça podre chamada ministros podres do Supremo (…) O Brasil será salvo no dia 7 de setembro”.

Ao site da Veja o advogado de Zé Trovão, Levi de Andrade, informou que o seu cliente está em local desconhecido e não se entregará “pelo menos até 7 de Setembro”. No entanto, com a falsa notícia da prisão, alguns caminhoneiros começam a bloquear as rodovias em alguns locais do país.