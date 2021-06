Deputada Alê Silva tem encontro com presidente Jair Bolsonaro

A parlamentar do estado de Minas Gerais, Alê Silva, esteve com o presidente Jair Bolsonaro, na tarde da última terça-feira (15), no Palácio do Planalto, em Brasília. Na pauta da reunião, assuntos pertinentes a Minas Gerais e questões políticas partidárias para as eleições de 2022.

“Olá amigos de Minas Gerais, hoje estive com a Deputada Alê Silva, parlamentar atuante e base do nosso governo na Câmara. Uma deputada que se elegeu no meu partido e faz um brilhante trabalho na Câmara”, destacou o presidente.

O presidente, ainda, enfatizou o trabalho da deputada em prol de melhoria para os mineiros. “Alê potencializou o seu trabalho com toda certeza nesses dois anos e meio de mandato. Boa sorte para você nesse final de mandato na Câmara e pode saber que Minas está ganhando muito mais contigo”, enfatizou Bolsonaro.

“Obrigado presidente, o senhor realmente está mudando o Brasil e pode contar comigo sempre. Agradeço o seu carinho, reconhecimento e valorização sempre. Grande exemplo de humildade e honestidade na política”, finalizou a parlamentar.