Encontro no Senado garante recursos para Santana do Paraíso e região

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, cumpriu agenda oficial no Senado Federal, nessa terça-feira (22), e trouxe boas notícias para o município e a região. Sua presença em Brasília também se deu como presidente da Assembleia Metropolitana, que representa os quatro municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, e como vice-presidente do Consaúde (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço). O prefeito de Jaguaraçu e presidente do Consaúde, Márcio Lima de Paula, também participou do encontro.

A audiência foi realizada no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi representado pelo diretor da Casa, Alexandre Silveira. A reunião foi agendada pelo deputado federal Celinho do Sinttrocel. Bruno Morato informa que Santana do Paraíso solicitou a liberação de recurso na Caixa Econômica Federal para a construção de um Centro Esportivo no bairro Ipaba do Paraíso. “Há um recurso que está parado na Caixa desde 2008, para a construção desse Centro Esportivo. É um recurso superior a R$ 1 milhão e tivemos o compromisso do Senado com essa nossa pauta”, afirma.

Além disso, Santana do Paraíso será contemplada com recursos para as áreas de infraestrutura e saúde do município. “Voltamos com outra boa notícia para Santana do Paraíso, que é uma emenda do Senado, na ordem de R$ 1 milhão, para investirmos em infraestrutura, e mais R$ 300 mil para fazermos a aquisição de duas ambulâncias, o que será feito tão logo esse recurso caia na conta do município. Além disso, encontramos a deputada federal Greyce Elias, que se comprometeu com essas pautas da região”, pontua Bruno Morato.

Demandas de interesse regional também foram tratadas na audiência no Senado. A realização de novo Censo do IBGE foi uma das principais, assim como o avanço na duplicação da BR-381 e da reforma do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso. De acordo com Bruno Morato, o Senado também se comprometeu a viabilizar um novo terminal de passageiros para o Aeroporto Regional, assim que a obra da pista estiver pronta.

“Pedi ao Senado para que apressasse o Censo do IBGE, tendo em vista que isso vai adequar o tamanho das nossas cidades e nos permitir receber mais recursos. Isso é muito importante para os municípios em crescimento, como Santana do Paraíso e outras cidades da região. E como presidente da Assembleia Metropolitana, externei minha preocupação quanto à duplicação da BR-381 e também em relação às obras do Aeroporto Regional. E saímos de lá com boas notícias, tendo em vista que o trecho de Governador Valadares até Belo Horizonte e também o de João Monlevade até Vitória (ES) serão alvo de uma concessão ainda este ano, para que estas obras sejam retomadas pela iniciativa privada já a partir do ano que vem e, de fato, concluídas. Esse foi o compromisso feito conosco no Senado Federal”, garante Bruno Morato.