“Escolheram bons candidatos” para o Congresso, diz Bolsonaro

Após a vitória de seus candidatos na Câmara e no Senado para o biênio 2021/2022, nessa segunda-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro, ao ser perguntado por um apoiador na saída do Palácio do Planalto sobre o resultado das eleições, limitou a comentar que “no seu entender”, os parlamentares de ambas as Casas “escolheram bons candidatos”. “Eu fiquei na torcida”, afirmou.

Foram eleitos para presidente da Câmara o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e, para a presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), ambos apoiados pelo Planalto. A vitória, no entanto, causou protestos nas redes sociais de parlamentares afirmando que houve compra de votos.

Durante a corrida para a presidência das Casas, Bolsonaro atuou particularmente pela vitória de Lira contra o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB-SP). O presidente chegou a cobrar apoio de parlamentares da bancada ruralista a Lira, justificando que o agronegócio “nunca teve um tratamento tão justo e honesto” quanto em seu governo.

Em outro episódio, durante cerimônia organizada para promover a liberação de tráfego da nova ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, na última quinta-feira (28) o presidente chegou a falar que “se Deus quiser, na segunda-feira teremos o segundo homem na linha hierárquica do Brasil eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente”, disse.

Na manhã dessa segunda-feira (1°), em conversa com apoiadores, o chefe do executivo afirmou que tudo ia “dar certo”, em referência à vitória de Lira e Pacheco. Após a votação da presidência da Câmara, Bolsonaro postou nas redes sociais uma foto ao lado de Pacheco e dando aperto de mão em Lira, celebrando a vitória de ambos.

*Estadão