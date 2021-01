Ipatinga elabora plano de redução de gastos no serviço público

O novo secretário de Planejamento de Ipatinga, Sidnei Bispo, apresentou durante a reunião semanal de membros do primeiro escalão, nessa segunda-feira (11), um plano de redução de gastos que deverá ser implementado nos próximos meses, envolvendo todas as repartições do serviço público municipal. O pedido para elaboração do plano foi feito pelo prefeito Gustavo Nunes.

De acordo com as orientações, cada titular das pastas que compõem a linha de frente do governo deverá se debruçar em torno das estruturas de funcionamento de suas respectivas áreas de trabalho, a fim de identificar gastos avaliados como desnecessários ou dispensáveis. A partir deste levantamento, sem comprometimento dos serviços essenciais, caberá a cada um deles propor cortes de despesas.

Conforme o chefe do Executivo, o objetivo da iniciativa é gerar um equilíbrio das contas, tornar mais exequível o orçamento destinado a cada setor da Administração “e superar o caos financeiro em que a prefeitura se encontra no momento, tendo em vista um avultado valor de obrigações herdado por escolhas ou omissões do governo anterior”.

Ainda segundo o prefeito Gustavo Nunes, as reuniões de secretariado serão uma rotina nessa nova gestão em Ipatinga, a cada semana e, também, em caráter extraordinário, para atender a eventuais necessidades de emergência.

“A ideia é que haja o máximo de sintonia entre as diversas áreas de governo, de forma a maximizar e agilizar resultados, assegurar uma uniformidade de processos e melhorar o padrão de atendimento à comunidade. As demandas são muitas, os desafios são grandes. Mas, ao mesmo tempo, temos metas ousadas a serem cumpridas e, para atingi-las, precisamos trabalhar de forma interativa, nos vacinando contra polêmicas e vaidades que, infelizmente, não são muito incomuns no ambiente do poder”, explicou o prefeito de Ipatinga.